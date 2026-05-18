Дефицит продуктов в Харьковской области все чаще связывается с общими проблемами аграрного сектора и ростом производственных затрат.

Дефицит продуктов в Харьковской области может усугубиться на фоне проблем в молочной отрасли, где производители уже предупреждают о возможном сокращении объемов продукции и дальнейшем росте цен, сообщает Politeka.

О рисках для рынка заявили в "Ассоциации производителей молока Украины". В отрасли объясняют, что на ситуацию влияют сразу несколько факторов – последствия боевых действий, удорожание горючего и увеличение расходов на корма для скота.

Поэтому себестоимость производства продолжает расти, тогда как закупочные цены на сырое молоко остаются нестабильными. В итоге часть компаний сокращает создание, что создает дополнительное давление на рынок.

Специалисты прогнозируют, что осенью молочная продукция может подорожать на 15–25% в зависимости от категории товара. Наиболее ощутимые изменения ожидаются в сегменте масла, сыров и кисломолочных изделий.

В то же время эксперты подчеркивают, что речь, прежде всего, идет о нехватке сырого молока, а не о полном исчезновении готовой продукции с полок магазинов. Значительная часть украинского сырья используется для производства товаров на экспорт.

На этом фоне дефицит продуктов в Харьковской области все чаще связывается с общими проблемами аграрного сектора и ростом производственных затрат в пищевой промышленности.

Представители рынка отмечают, что при сокращении экспорта внутренний спрос удастся обеспечить, однако цены для потребителей все равно могут вырасти уже в ближайшие месяцы.

Эксперты также советуют потребителям следить за изменениями на рынке, поскольку ситуация со снабжением молочной продукции может изменяться в зависимости от урожайности кормовых культур и стоимости энергоносителей.

