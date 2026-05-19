Отдельно определены критерии уязвимости пенсионеров и населения, по которым предоставляется приоритет в рассмотрении заявок на гуманитарную помощь в Запорожье.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев доступна в Запорожье и области, однако при нескольких условиях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте благотворительной организации Каритас.

В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» в Запорожской области продолжается реализация программы восстановления поврежденного жилья.

Программа предусматривает предоставление гуманитраной помощи в Запорожье и области в формате малых и средних ремонтов. Речь идет о восстановлении незначительных, но критических повреждений дома — в частности, замене разбитых окон и дверей, ремонт крыш, восстановление подвесных потолков, а также локальные работы с электросетями и водопроводными системами. Отдельным направлением определен модернизация жилищных условий для внутренне перемещенных лиц.

Заявки на участие в проекте принимаются от домохозяйств Запорожской области, жилье которых было повреждено после 24 февраля 2022 года и расположено не ближе 20 километров от линии боевого столкновения. Важным условием является то, что участие может принимать только официальный владелец жилья, подтверждающий свое право соответствующими документами.

Помощь оказывается в двух форматах – в виде денежного гранта для самостоятельного проведения ремонта или посредством привлечения подрядной строительной организации. При этом домохозяйства не должны получать аналогичную поддержку от государства или других благотворительных структур на момент обращения.

К ним относятся семьи с доходом ниже 6318 гривен на одного человека или потерявшие источник дохода, а также семьи, воспитывающие детей без одного из родителей или опекуна.

Предпочтение отдается домохозяйствам, где есть беременные женщины или матери с малыми детьми, многодетным семьям, семьям, в составе которых есть лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, а также одиноким пенсионерам или пожилым домохозяйствам без поддержки родственников.

Организаторы отмечают, что заявка принимается исключительно от собственника поврежденного жилья при предоставлении полного пакета документов, подтверждающих право собственности.

