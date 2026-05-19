Графики отключения света продлятся в части населенных пунктов в Харьковской области, ограничения запланированы на 20 мая, пишет издание Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

По информации энергетиков, графики отключения света в Харьковской области на 20 мая связаны с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на электросетях. Технические мероприятия проводятся с целью повышения надежности электроснабжения, обновления оборудования и предотвращения возможных аварийных ситуаций в будущем.

В селе Ударне с 09:25 - 16:00 будут выключать электричество. Свет будет исчезать только в части этого населенного пункта. Обесточат такие улицы:

  • Дружбы — 1-91
  • Молодижна — 6, 8, 34
  • Стадионна — 7
  • Ударна — 1-92
  • Шкильна — 1-91
  • пров. Дружбы — 1-9
  • пров. Ударный — 2-11
  • пров. Шкильный — 1-4.

В селе Нестеренкы с 09:30 – 16:35 часы будут продолжаться обесточивание. Они касаются следующих адресов:

  • Олены Пчилкы — 1-50
  • Дарвина — 1-22
  • Набережна — 3-14
  • Полтавськый шлях — 1-17
  • Ленина — 21
  • пров. Набережный — 4-10
  • пров. Олены Пчилкы — 1-11
  • в-д Дарвина — 5, 7, 9
  • в-д Набережный — 1, 3.

С 09:25 – 16:00 не будет электричества в селе Санжары. Обесточат десятки адресов. В частности, свет исчезнет по следующим адресам:

  • Абрыкосова — 1-31
  • Благодатна — 1-26
  • Павла Барчана — 1-55
  • Спортывна — 78-161
  • пров. Благодатный — 2-10
  • пров. Павла Барчана — 1-24

В селе Мыщенкы с 09:25 – 16:00 часа будут продолжаться ограничения, которые коснутся отдельных адресов. В частности, свет исчезнет на улицах:

  • Франка — 1-14
  • Шырока — 1-70
  • Вильшанська — 1-43
  • Весняна — 2-10
  • Вышнева — 1-47
  • Космична — 5-71
  • Литня — 6-36
  • Мичурина — 1-13
  • Мырна — 6-46
  • Протонивська — 1-20
  • Степова — 1-39
  • Шырока — 4-90
  • пров. Весняный — 3.

