Графики отключения света в Харьковской области 20 мая связаны с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на электросетях.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

По информации энергетиков, графики отключения света в Харьковской области на 20 мая связаны с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на электросетях. Технические мероприятия проводятся с целью повышения надежности электроснабжения, обновления оборудования и предотвращения возможных аварийных ситуаций в будущем.

В селе Ударне с 09:25 - 16:00 будут выключать электричество. Свет будет исчезать только в части этого населенного пункта. Обесточат такие улицы:

Дружбы — 1-91

Молодижна — 6, 8, 34

Стадионна — 7

Ударна — 1-92

Шкильна — 1-91

пров. Дружбы — 1-9

пров. Ударный — 2-11

пров. Шкильный — 1-4.

В селе Нестеренкы с 09:30 – 16:35 часы будут продолжаться обесточивание. Они касаются следующих адресов:

Олены Пчилкы — 1-50

Дарвина — 1-22

Набережна — 3-14

Полтавськый шлях — 1-17

Ленина — 21

пров. Набережный — 4-10

пров. Олены Пчилкы — 1-11

в-д Дарвина — 5, 7, 9

в-д Набережный — 1, 3.

С 09:25 – 16:00 не будет электричества в селе Санжары. Обесточат десятки адресов. В частности, свет исчезнет по следующим адресам:

Абрыкосова — 1-31

Благодатна — 1-26

Павла Барчана — 1-55

Спортывна — 78-161

пров. Благодатный — 2-10

пров. Павла Барчана — 1-24

В селе Мыщенкы с 09:25 – 16:00 часа будут продолжаться ограничения, которые коснутся отдельных адресов. В частности, свет исчезнет на улицах:

Франка — 1-14

Шырока — 1-70

Вильшанська — 1-43

Весняна — 2-10

Вышнева — 1-47

Космична — 5-71

Литня — 6-36

Мичурина — 1-13

Мырна — 6-46

Протонивська — 1-20

Степова — 1-39

Шырока — 4-90

пров. Весняный — 3.

