Графики отключения света продлятся в части населенных пунктов в Харьковской области, ограничения запланированы на 20 мая, пишет издание Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.
По информации энергетиков, графики отключения света в Харьковской области на 20 мая связаны с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на электросетях. Технические мероприятия проводятся с целью повышения надежности электроснабжения, обновления оборудования и предотвращения возможных аварийных ситуаций в будущем.
В селе Ударне с 09:25 - 16:00 будут выключать электричество. Свет будет исчезать только в части этого населенного пункта. Обесточат такие улицы:
- Дружбы — 1-91
- Молодижна — 6, 8, 34
- Стадионна — 7
- Ударна — 1-92
- Шкильна — 1-91
- пров. Дружбы — 1-9
- пров. Ударный — 2-11
- пров. Шкильный — 1-4.
В селе Нестеренкы с 09:30 – 16:35 часы будут продолжаться обесточивание. Они касаются следующих адресов:
- Олены Пчилкы — 1-50
- Дарвина — 1-22
- Набережна — 3-14
- Полтавськый шлях — 1-17
- Ленина — 21
- пров. Набережный — 4-10
- пров. Олены Пчилкы — 1-11
- в-д Дарвина — 5, 7, 9
- в-д Набережный — 1, 3.
С 09:25 – 16:00 не будет электричества в селе Санжары. Обесточат десятки адресов. В частности, свет исчезнет по следующим адресам:
- Абрыкосова — 1-31
- Благодатна — 1-26
- Павла Барчана — 1-55
- Спортывна — 78-161
- пров. Благодатный — 2-10
- пров. Павла Барчана — 1-24
В селе Мыщенкы с 09:25 – 16:00 часа будут продолжаться ограничения, которые коснутся отдельных адресов. В частности, свет исчезнет на улицах:
- Франка — 1-14
- Шырока — 1-70
- Вильшанська — 1-43
- Весняна — 2-10
- Вышнева — 1-47
- Космична — 5-71
- Литня — 6-36
- Мичурина — 1-13
- Мырна — 6-46
- Протонивська — 1-20
- Степова — 1-39
- Шырока — 4-90
- пров. Весняный — 3.
