Подорожание проезда в Харьковской области вступило в силу в Лозовской общине с 1 мая после пересмотра тарифной политики перевозчиками, заявившими о существенном росте операционных расходов, сообщает издание Politeka.

Решение было принято из-за подорожания дизельного горючего, смазочных материалов, запчастей и увеличения расходов на оплату труда персонала. В городской администрации отмечают, что предварительные расценки действовали еще с 2024 года и уже не соответствовали реальным затратам на содержание маршрутной сети.

После обновления тарифов поездка в пределах Лозовой стоит около 20 гривен. Маршрут в поселок Лимановка оценивается примерно в 25 гривен. Для отдельных категорий населения предусмотрены пониженные ставки: пенсионеры по возрасту и люди с инвалидностью третьей группы платят 15 гривен, а дети от 7 до 14 лет – 10 гривен.

Отдельно в общине сохранили 14 бесплатных рейсов для льготных категорий. На их финансирование в 2026 году планируется направить около 5,7 миллиона гривен из местного бюджета.

Параллельно продолжается обновление транспортной организации. Власти рассматривают корректировку графиков движения и запуск дополнительного вечернего рейса в 21:10, который должен обеспечить подвоз пассажиров по прибытии поезда из Харькова. Новый маршрут планируется тестировать в течение двух недель.

Также стоит отметить, что в обществе подчеркивают, что подорожание проезда в Харьковской области сопровождается не только изменением тарифов, но и попыткой оптимизировать логистику перевозок, чтобы удержать стабильность транспортного сообщения для жителей.

