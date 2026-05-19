Графіки відключення світла у Харківській області на 20 травня пов’язані з проведенням планових профілактичних та ремонтних робіт на електромережах.

Графіки відключення світла будуть тривати в частині населених пунктів у Харківській області, обмеження заплановані на 20 травня, пише видання Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

За інформацією енергетиків, графіки відключення світла у Харківській області на 20 травня пов’язані з проведенням планових профілактичних та ремонтних робіт на електромережах. Технічні заходи проводяться з метою підвищення надійності електропостачання, оновлення обладнання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

В селі Ударне з 09:25 – 16:00 години вимикатимуть електрику. Світло буде зникати лише в чатині цього населеного пункту. Знеструмлять такі вулиці:

Дружби — 1-91

Молодіжна — 6, 8, 34

Стадіонна — 7

Ударна — 1-92

Шкільна — 1-91

пров. Дружби — 1-9

пров. Ударний — 2-11

пров. Шкільний — 1-4.

В селі Нестеренки з 09:30 – 16:35 години триватимуть знеструмлення. Вони стосуються наступних адрес:

Олени Пчілки — 1-50

Дарвіна — 1-22

Набережна — 3-14

Полтавський шлях — 1-17

Леніна — 21

пров. Набережний — 4-10

пров. Олени Пчілки — 1-11

в-д Дарвіна — 5, 7, 9

в-д Набережний — 1, 3.

З 09:25 – 16:00 години не буде електрики у селі Санжари. Знеструмлять десятки адрес. Зокрема світло зникне за наступними адресами:

Абрикосова — 1-31

Благодатна — 1-26

Павла Барчана — 1-55

Спортивна — 78-161

пров. Благодатний — 2-10

пров. Павла Барчана — 1-24

В селі Мищенки з 09:25 – 16:00 години будуть тривати обмеження, які торкнуться окремих адрес. Зокрема світло зникне на вулицях:

Франка — 1-14

Широка — 1-70

Вільшанська — 1-43

Весняна — 2-10

Вишнева — 1-47

Космічна — 5-71

Літня — 6-36

Мічуріна — 1-13

Мирна — 6-46

Протонівська — 1-20

Степова — 1-39

Широка — 4-90

пров. Весняний — 3.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: які варіанти зараз доступні.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: як офіційна робота впливає на виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: хто може отримувати по 500 гривень.