Графіки відключення світла будуть тривати в частині населених пунктів у Харківській області, обмеження заплановані на 20 травня, пише видання Politeka.net.
Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.
За інформацією енергетиків, графіки відключення світла у Харківській області на 20 травня пов’язані з проведенням планових профілактичних та ремонтних робіт на електромережах. Технічні заходи проводяться з метою підвищення надійності електропостачання, оновлення обладнання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.
В селі Ударне з 09:25 – 16:00 години вимикатимуть електрику. Світло буде зникати лише в чатині цього населеного пункту. Знеструмлять такі вулиці:
- Дружби — 1-91
- Молодіжна — 6, 8, 34
- Стадіонна — 7
- Ударна — 1-92
- Шкільна — 1-91
- пров. Дружби — 1-9
- пров. Ударний — 2-11
- пров. Шкільний — 1-4.
В селі Нестеренки з 09:30 – 16:35 години триватимуть знеструмлення. Вони стосуються наступних адрес:
- Олени Пчілки — 1-50
- Дарвіна — 1-22
- Набережна — 3-14
- Полтавський шлях — 1-17
- Леніна — 21
- пров. Набережний — 4-10
- пров. Олени Пчілки — 1-11
- в-д Дарвіна — 5, 7, 9
- в-д Набережний — 1, 3.
З 09:25 – 16:00 години не буде електрики у селі Санжари. Знеструмлять десятки адрес. Зокрема світло зникне за наступними адресами:
- Абрикосова — 1-31
- Благодатна — 1-26
- Павла Барчана — 1-55
- Спортивна — 78-161
- пров. Благодатний — 2-10
- пров. Павла Барчана — 1-24
В селі Мищенки з 09:25 – 16:00 години будуть тривати обмеження, які торкнуться окремих адрес. Зокрема світло зникне на вулицях:
- Франка — 1-14
- Широка — 1-70
- Вільшанська — 1-43
- Весняна — 2-10
- Вишнева — 1-47
- Космічна — 5-71
- Літня — 6-36
- Мічуріна — 1-13
- Мирна — 6-46
- Протонівська — 1-20
- Степова — 1-39
- Широка — 4-90
- пров. Весняний — 3.
