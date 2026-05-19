Графіки відключення світла будуть тривати в частині населених пунктів у Харківській області, обмеження заплановані на 20 травня, пише видання Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

За інформацією енергетиків, графіки відключення світла у Харківській області на 20 травня пов’язані з проведенням планових профілактичних та ремонтних робіт на електромережах. Технічні заходи проводяться з метою підвищення надійності електропостачання, оновлення обладнання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

В селі Ударне з 09:25 – 16:00 години вимикатимуть електрику. Світло буде зникати лише в чатині цього населеного пункту. Знеструмлять такі вулиці:

  • Дружби — 1-91
  • Молодіжна — 6, 8, 34
  • Стадіонна — 7
  • Ударна — 1-92
  • Шкільна — 1-91
  • пров. Дружби — 1-9
  • пров. Ударний — 2-11
  • пров. Шкільний — 1-4.

В селі Нестеренки з 09:30 – 16:35 години триватимуть знеструмлення. Вони стосуються наступних адрес:

  • Олени Пчілки — 1-50
  • Дарвіна — 1-22
  • Набережна — 3-14
  • Полтавський шлях — 1-17
  • Леніна — 21
  • пров. Набережний — 4-10
  • пров. Олени Пчілки — 1-11
  • в-д Дарвіна — 5, 7, 9
  • в-д Набережний — 1, 3.

З 09:25 – 16:00 години не буде електрики у селі Санжари. Знеструмлять десятки адрес. Зокрема світло зникне за наступними адресами:

  • Абрикосова — 1-31
  • Благодатна — 1-26
  • Павла Барчана — 1-55
  • Спортивна — 78-161
  • пров. Благодатний — 2-10
  • пров. Павла Барчана — 1-24

В селі Мищенки з 09:25 – 16:00 години будуть тривати обмеження, які торкнуться окремих адрес. Зокрема світло зникне на вулицях:

  • Франка — 1-14
  • Широка — 1-70
  • Вільшанська — 1-43
  • Весняна — 2-10
  • Вишнева — 1-47
  • Космічна — 5-71
  • Літня — 6-36
  • Мічуріна — 1-13
  • Мирна — 6-46
  • Протонівська — 1-20
  • Степова — 1-39
  • Широка — 4-90
  • пров. Весняний — 3.

