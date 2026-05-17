Доплаты для пенсионеров в Харьковской области остаются актуальным вопросом для части граждан, ведь ежемесячная надбавка за сверхурочный стаж может превышать 500 гривен при определенных условиях, сообщает Politeka.

Речь идет о механизме, который зависит от продолжительности страхового стажа сверх минимально установленных норм. В Пенсионном фонде объясняют, что право на дополнительные начисления возникает тогда, когда у человека больше лет работы, чем предусмотрено для выхода на пенсию в соответствующем возрасте.

В 2026 году минимальные требования составляют 33 года для выхода в 60 лет, 23 года – в 63 года и 15 лет – в 65 лет. Если стаж превышает эти показатели, каждый дополнительный год учитывается отдельно при расчете выплат.

Для части граждан, оформивших пенсию до октября 2011 года, действуют другие пределы сверхурочного стажа – 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Для более поздних назначений показатели возрастают до 35 и 30 лет соответственно, что оказывает непосредственное влияние на конечную сумму.

В пределах действующей формулы за каждый год сверх нормы прибавляется 1% к основному размеру пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому максимальная ежемесячная надбавка за один год — 25,95 гривны.

Таким образом, при наличии около 20 лет сверхурочного стажа выплата может превышать 500 гривен в месяц. В то же время, в случае работающих пенсионеров перерасчет обычно осуществляется после завершения трудовой деятельности, что влияет на финальный размер начислений.

В Пенсионном фонде также напоминают, что Доплаты для пенсионеров в Харьковской области могут комбинироваться с другими видами надбавок, в частности, возрастными или социальными выплатами, формирующими общий размер ежемесячного обеспечения.

Отдельные эксперты отмечают, что система надбавок постепенно пересматривается в соответствии с демографическими изменениями и нагрузкой на пенсионную систему, поэтому условия их получения могут уточняться в дальнейшем.

