Дефицит продуктов в Запорожье может усилиться уже в ближайшие месяцы из-за значительных потерь урожая абрикосов и персиков после весенних заморозков, сообщают аналитики аграрного рынка, сообщает Politeka.

По предварительным оценкам, украинские садоводы могут лишиться от 40% до 60% урожая абрикосов. Для персиков показатели также остаются критическими – прогнозируют сокращение на уровне 30–50% по сравнению со средними сезонными результатами.

Специалисты объясняют, что основной причиной стали февральские и апрельские похолодания. Больше всего пострадали центральные и южные территории, где деревья начали цвести раньше других регионов.

Аналитик ассоциации «Ягодничество Украины» Денис Миронов отмечает, что даже импорт не сможет полностью перекрыть нехватку фруктов на внутреннем рынке. Частично компенсировать ситуацию могут поставки из Турции, Греции, Испании и Молдовы, однако ограниченное предложение уже влияет на формирование новых цен.

Участники рынка прогнозируют заметное удорожание. При базовом сценарии стоимость абрикосов и персиков может вырасти на 20–30%, а при существенных потерях — до 80%.

Эксперты подчеркивают, что наиболее уязвимыми остаются раннецветущие культуры. Температура от -1 до -3 градусов во время цветения способна повредить будущий плод, а длительное похолодание дополнительно останавливает опыление из-за отсутствия активности пчел.

Дефицит продуктов в Запорожье в такой ситуации может отразиться, прежде всего, на сезонном ассортименте рынков и супермаркетов, где часть фруктов придется замещать импортной продукцией.

Фермеры добавляют, что кратковременные морозы позволяют применять методы защиты садов, однако затяжное снижение температур практически не оставляет шансов сохранить урожай в полном объеме.

