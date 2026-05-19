Прогноз погоди з 20 по 29 травня у Харкові свідчить про те, що фінал весни принесе в регіон багато вологи та хмарних днів, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди з 20 по 29 травня у Харкові опублікували на сайті sinoptik.ua.

20 травня температурні показники коливатимуться від +17° вночі та вранці до +26° у денні години. Ближче до вечора стовпчики термометрів опустяться до +21°. Синоптики прогнозують дрібний дощ.

21 травня температура повітря вночі становитиме +16°, уранці підніметься до +22°, а вдень сягне свого максимуму на рівні +27°. Протягом дня та вечора у місті йтиме дощ.

22 травня вночі буде +16°, уранці +22°, вдень повітря прогріється до +26°, а ввечері похолодає до +21°. У денні та вечірні години прогнозують дрібний дощ.

23 та 24 травня розпочнуться з ясних годин. Температура вночі становитиме +16°, уранці підніметься до +21°, вдень очікується до +25°, а ввечері близько +20°. Йтиме дрібний дощ.

25 травня нічні та ранкові години пройдуть без опадів із температурою +15° та +21° відповідно. Удень стовпчики термометрів покажуть +25°, розпочнеться дощ, який завершиться ближче до вечора.

26 травня з ранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ, ймовірність якого вдень сягне 83%, а ввечері 82%. Температура повітря вночі складе +16°, уранці +20°, вдень підніметься лише до +24°.

27 травня вдень очікується дощ, який повинен послабшати ближче до вечора. Нічна температура становитиме +14°, ранкова +18°, денна досягне лише +22°.

28 та 29 травня вночі стовпчики термометрів опустяться до +13°, уранці покажуть +16°, а вдень піднімуться максимум до +20°. Удень розпочнеться дрібний дощ.

Тож місцевим мешканцям радять враховувати прогноз погоди з 20 до 29 травня у Харкові.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області: як знайти свою домівку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: озвучені умови отримання допомоги.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари помітно виросли в ціні.