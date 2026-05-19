Повышение тарифов в Харьковской области с 1 июня несколько ударит по карманам жителей.

Повышение тарифов в Харьковской области с 1 июня коснется сразу нескольких коммунальных услуг в Сахновщинском и Берестинском общинах, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на странице Сахновщинского общества.

Местные власти уже обнародовали новые расценки для населения, учреждений и предприятий.

В Сахновщине с начала лета поменяется стоимость вывоза бытовых отходов. Для жителей многоквартирных домов, частного сектора, а также Дар-Надеевского старостинского округа ежемесячная оплата будет составлять 30 гривен с НДС за человека.

Обновленные суммы были утверждены решением исполнительного комитета от 8 мая 2026 года. В коммунальном предприятии объяснили корректировку необходимостью обеспечения стабильной работы службы и надлежащего санитарного состояния населенных пунктов.

Для бюджетных учреждений, организаций и других потребителей услуга вывоза мусора автомобилем-мусоровозом будет стоить 186,34 гривны за контейнер по НДС.

Отдельно Повышение тарифов в Харьковской области с 1 июня касается водоснабжения и канализации в Берестине и нескольких селах общины. Стоимость одного кубометра вырастет со 150 до 180 гривен.

В то же время, для населения разницу в стоимости будут компенсировать за счет местного бюджета. Таким образом, жители фактически не будут платить полную сумму нового тарифа.

В обществе призвали жителей своевременно оплачивать коммунальные услуги, поскольку от этого зависит дальнейшая работа предприятий и содержание инфраструктуры.

В дальнейшем тарифы могут пересматриваться в зависимости от экономической ситуации и расходов коммунальных предприятий.

