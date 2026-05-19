В Сумской области 20 мая графики временного отключения света затронут только отдельные адреса, сообщает издание Politeka.net.

О планируемых ограничениях предупредили несколько территориальных общин со ссылкой на данные «Сумыоблэнерго».

Как отмечают энергетики, графики отключения света в Сумской области на 20 мая связаны с проведением профилактических и технических работ на электросетях. Специалисты будут выполнять обслуживание оборудования и необходимые ремонтные меры для обеспечения более стабильной работы энергосистемы и предотвращения возможных аварий в будущем.

Липоводолинский участок филиала «Роменский район электрических сетей» АО «Сумыоблэнерго» предупредил жителей общества о временных перерывах в электроснабжении, которые запланированы в связи с проведением ремонтных работ на электросетях.

Согласно обнародованной информации, плановые отключения электроэнергии состоятся 20 мая 2026 года в поселке Липовая Долына. Ограничения продлятся с 09:00 до 16:00. Временные обесточения коснутся жителей улиц Набережной, Лесной, а также улицы Благовещенской вместе с близлежащими переулками.

Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи в пгт Недрыгайлив будут выключать электричество. Ограничения вводят с 08:00 – 16:00, однако только по следующим адресам:

Незалежности — 37, 39, 41/1, 41/2, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 59А, 61, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 63/3, 65, 65/2, 65/3, 67/1, 67/2, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 75, 77, 79, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 83

пров. Береговый — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 23.

