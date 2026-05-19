Новый график движения поездов в Харьковской области связан с проведением плановых ремонтов путей.

Новый график движения поездов в Харьковской области вводится на нескольких важных экспрессах в разные дни мая, сообщает Politeka.net.

Продолжаются масштабные ремонтные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры, в связи с чем «Укрзализныця» продолжает вносить временные изменения в графики и маршруты пригородных поездов.

Пассажиров призывают внимательно следить за обновлениями и заранее проверять актуальное расписание перед поездками во избежание неудобств в пути.

Как объясняют железнодорожники, новый график движения поездов в Харьковской области связан с проведением плановых ремонтов путей, модернизацией отдельных участков инфраструктуры и техническим обслуживанием оборудования. Такие работы необходимы для повышения безопасности перевозок, стабильной работы железнодорожной сети и улучшения качества пассажирских перевозок в будущем.

В течение нескольких периодов - 22, 25-29 мая, а также 1-5 и 8-12 июня - часть пригородных рейсов будет курсировать по измененным маршрутам.

В частности, экспресс №6321 временно будет курсировать по маршруту Люботин — Огульцы вместо привычного сообщения Новая Бавария — Огульцы.

В те же даты экспресс №6912 Люботин-Огульцы будет временно выведен из графика из-за проведения ремонтных работ на отдельных участках пути.

До 21 мая пригородный экспресс №6295 сообщением Огульцы - Полтава-Южная будет отправляться в 16:15 вместо привычных 16:34. Поэтому пассажирам советуют прибывать на станции заранее, чтобы избежать опозданий.

Также изменится график движения экспресса №6915 Харьков-Пассажирский - Огульцы. Отправление этого рейса запланировано на 14:56, а прибытие – на 16:05. Обновленное расписание коснется и нескольких других популярных направлений пригородного сообщения.

