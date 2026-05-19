Подорожание проезда в Харьковской области зафиксировали в Лозовской общине с 1 мая после обновления тарифной политики местными перевозчиками, объяснившими изменения ростом расходов на содержание маршрутов, сообщает издание Politeka.

Основанием для коррекции стали удорожание дизельного горючего, смазочных материалов, запасных частей и увеличение расходов на оплату труда водителей. В городской администрации подчеркивают, что предварительные расценки оставались в силе еще с 2024 года и уже не соответствовали реальной себестоимости перевозок.

После обновления средняя стоимость поездки в пределах Лозовой составляет около 20 гривен. Доезд в поселок Лимановка обходится примерно в 25 гривен. Для отдельных категорий жителей действуют льготные условия: пенсионеры по возрасту и люди с инвалидностью третьей группы платят 15 гривен, а для детей от 7 до 14 лет установлен тариф 10 гривен.

В общине также оставили 14 бесплатных рейсов для социально уязвимых групп населения. На их финансирование в 2026 году предусмотрено около 5,7 миллионов гривен из местного бюджета.

Отдельно продолжается пересмотр организации движения транспорта. Местные власти рассматривают изменение графиков и запуск дополнительного вечернего рейса в 21:10 для подвоза пассажиров по прибытии поезда из Харькова. Тестовый период нового маршрута запланирован на две недели.

В обществе отмечают, что подорожание проезда в Харьковской области сопровождается также попытками оптимизировать систему перевозок и обеспечить более стабильное транспортное сообщение для жителей.

