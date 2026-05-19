Додаткові виплати до пенсії у Дніпропетровській області призначаються жінкам, які народили та виховали до шестирічного віку 5 або більше дітей, повідомляє Politeka.

Процес надання додаткових виплат у Дніпропетровській області регулюється нормами Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Відповідно до статті 1 пункту 6 цього документа, право на таку фінансову підтримку мають і ті жінки, які виховали усиновлених у встановленому законом порядку дітей.

Важливо, що додаткову виплату у Дніпропетровській облатсі нараховують як надбавку до основної пенсії, яку людина вже отримує.

Це може бути грошова допомога за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Органи Пенсійного фонду України розраховують суму індивідуально для кожної жінки. Держава нараховує кошти у відсотках від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Якщо жінка народила та виховала п’ятьох дітей, їй додатково нараховують 35%. За шістьох дітей держава виплачує 36%, за сімох дітей нараховують 37%.

За вісьмох дітей дають 38%, за дев’ятьох дітей виплати становлять 39%, а за десять і більше дітей передбачено максимальні 40% від прожиткового мінімуму.

У разі смерті жінки, яка мала право на ці кошти, гроші не зникають. Вони можуть бути враховані під час оформлення підтримки у зв’язку з втратою годувальника для непрацездатних членів її родини.

Якщо у померлої залишився один непрацездатний член сім’ї, держава виплачує 70% від належної їй надбавки, а за наявності двох і більше непрацездатних родичів сума збільшується до 90%.

