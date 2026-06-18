Право на денежное пособие в Винницкой области имеют не все украинские пенсионеры.

Украинские пенсионеры в возрасте от 80 лет в Винницкой области имеют право на ежемесячное пособие, сообщает Politeka.net.

В то же время, отмечается, что такая выплата не предназначается автоматически — для ее оформления необходимо официально подтвердить потребность в постоянном постороннем уходе.

В Пенсионном фонде Украины объясняют, что речь идет о доплате в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году ее размер составляет 1038 гривен в месяц.

Право на денежную помощь в Винницкой области имеют одинокие пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, при отсутствии трудоспособных родственников, обязанных их содержать. При этом не учитывается факт совместного или отдельного проживания — ключевым является наличие законной обязанности содержания.

Обязательным условием является подтвержденная потребность в постоянном уходе. Она устанавливается на основании заключения врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), являющегося основным документом для назначения выплаты.

Специалисты отмечают, что эта финансовая поддержка частично компенсирует дополнительные расходы пожилых людей на бытовые нужды, уход и лечение.

Как оформить: для получения выплаты пенсионеру необходимо пройти медицинское обследование. Сначала следует обратиться к семейному врачу или профильному специалисту, который при необходимости направит на прохождение врачебно-консультативной комиссии.

После получения соответствующего заключения ЛКК заявитель подает документы в сервисный центр Пенсионного фонда. В пакет документов входят:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинское заключение ЛКК;

право на доходы;

в случае необходимости документы, подтверждающие самостоятельное проживание.

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