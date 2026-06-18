Графики отключения света в Николаевской области на 19 июня будут продолжаться из-за проводимых энергетиками работ, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 19 июня предусматривают временное прекращение электроснабжения по отдельным адресам. Работы будут проводиться в соответствии с утвержденным планом, а после их завершения подача электроэнергии будет восстановлена ​​в штатном режиме.

Как сообщили в Николаевоблэнерго, графики отключения света в Николаевской области на 19 июня продлятся в населенном пункте Новосафронивка. Из-за модернизации будут выключать электричество в населенном пункте Новосафроновка с 9 до 16 часов по адресам:

Камянська 3

Мыколаивська 1

Молодижна 3, 4

Петракивського 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20

Сафронивська 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13А, 13, 14, 15, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 32

Степова 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11

Хрыстына 1, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 46

Шевченка 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28

В населенном пункте Заричне с 9 до 16 часов будут продолжаться плановые отключения, которые охватят улицу:

Перемогы 2, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 25, 29, 32, 33, 38, 39, 50, 58, 60, 69, 70

Также исчезнет электричество в населенном пункте Пидлисне, однако обесточивание будет только с 9 до 16 часов. Обесточат такие улицы:

Вереснева 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14

Лугова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18

Новоодеська 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 29

пров. Тыхый 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14

Центральна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41

Шевченка 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32.

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