Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются в соответствии с установленными правилами.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области остаются одним из направлений социальной поддержки, которое реализуется для наиболее уязвимых категорий населения в Днепре, сообщает Politeka.

Порядок предоставления продовольственной помощи определен решением исполнительного комитета городского совета, принятым в конце 2023 года. Документ регламентирует механизм обеспечения гуманитарными наборами граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке.

Программа охватывает переселенцев и людей почтенного возраста, проживающих в официально зарегистрированных шелтерах и имеющих соответствующий статус. Выдача наборов производится ежемесячно после прохождения необходимой процедуры оформления.

Получателями могут стать лица с инвалидностью, матери с детьми, несовершеннолетние от трех до восемнадцати лет, а также граждане, ухаживающие за малолетними или с ограниченной дееспособностью.

Информационное сопровождение программы обеспечивает городской департамент социальной политики. Там можно узнать перечень необходимых документов, график приема и другие организационные вопросы.

Информацию об этом предоставляет Департамент соцполитики .

Кроме того, право на продовольственную поддержку имеют переселенцы, состоящие в сложных жизненных обстоятельствах и состоящие на учете в центре социальных служб.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области . предоставляются в соответствии с установленными правилами. Для оформления необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту фактического пребывания и представить определенный пакет документов.

В состав гуманитарного набора входят товары длительного хранения. Среди них мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапша быстрого приготовления, чай, кофе, сахар, мед, джем и галеты.

Такая поддержка помогает частично обеспечить базовые потребности в питании для оказавшихся в непростых жизненных условиях граждан. Вместе с тем местные власти подчеркивают, что порядок выдачи может изменяться в зависимости от потребностей общества и имеющихся ресурсов.

Специалисты рекомендуют перед подачей заявления уточнять актуальные требования во избежание задержек при оформлении помощи.

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