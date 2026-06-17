Украинцам показали плановые графики отключения света, запланированные в Запорожье на 18 июня, из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

В Запорожье 18 июня продолжат действовать плановые графики отключения света. Временные ограничения связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей и коснутся десятков адресов в разных районах города.

В «Запорожьеоблэнерго» сообщили, что с 08:00 до 17:00 часов будут выключать электричество из-за планового ремонта электрооборудования. Свет исчезнет в десятках домов, которые расположены по следующим адресам:

Акациєва (Тытова): 1, 2, 3–29, 2–28

Архыпа Куинджи (Сурикова): 14–36

Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева): 1–23, 1, 2, 6

Борыса Гринченка: 68-84, 73-87

Борыса Гринченка (Крыжановського): 68–84, 73–87

Гданська (Сыбирська): 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героив 37-го батальйону (Шушенська): 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87

Голды Меир (Сусанина): 62–76

Грыгория Вегмана: 16–26, 2–4, 4а, 4б, 10, 16а

Зачыняева: 77–75, 81–83

Карпатська (Анапська): 42–44

Кочубея: 47–65, 60–74

Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в

Нечыпора Дейкуна (Чычерина): 1–17, 4–18

Семеренка: 59–63, 60–76

Сергия Корольова: 1, 2, 3–29, 4–30

Сковороды: 1–11, 2–36, 40, 38

Тараса Бульбы: 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14

Яворныцького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

пров. Вовчый (Ржевського): 5–21, 2–8

пров. Днипрорудный: 10, 6, 8, 12

пров. Спасивськый: 19-35, 22

пров. Спасивськый (Пысарева): 22, 19–35

Также обесточивание будет введено с 09:00 до 17:00 часов. Электричество будут выключать только по отдельным адресам:

Академика Валентына Глушка (Академика Курчатова): 1, 13, 15, 17, 19, 18, 2, 2-12, 14, 16, 21, 23, 22-42, 25, 27, 29, 3-11, 31-41, 43-51, 44-52, 17(зем.дилянка), 18(зем.дилянка), 1в, 20(зем.дилянка), 21(зем.дилянка), 29а, 29Б

Базова: 11а

Васыля Шаровського (Полєтаєва): 1-29, 2-22, 24-50, 31-57, 52-56, 59

Вийськбуд: 13, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 37є, 37ж, 37з

Виктора Духовченко (Цюрупы): 22-38, 25-65, 40б

Виражна: 1-7, 9, 11-23, 2, 4-22, 24, 2а

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 144, 146, 149

Грызодубовои: 1, 3-29, 2-26

Курортна: 46, 48, 53, 55

Лейтенантська: 1, 3, 2-24, 25-33, 26-34, 5, 7-23, 35

Лозова: 9

Люботынська (Молодогвардийська ): 1-5, 7, 2-30, 32, 69, 71, 9-35

Ныжньодніпровська: 6, 6Б, 8

Пылыпа Орлыка: 3, 5, 24, 6, 11, 12, 14, 16а

Планетна: 5, 12(Архангельськый23, 28)

Прывитна (Карбышева): 1-31, 2-30, 33-61, 34-58, 60, 62-68, 63-67

Сичовых стрильцив (Арсенальна): 25, 27-49, 26-48

Стартова: 1, 3, 13, 13а, 13в, 14а, 16-24, 26, 15, 17-27, 29, 2-12, 28, 5, 7, 9, 11, 14 (оп 16), 30, 32, 34, 36, 31-63, 38-42, 44, 46, 48, 50-60, 62, 64, 66, 69, 71, 94

Трембитна (Радыщева): 1-11, 2-12, 13-37, 14-38

Шевченка: 221-239, 241, 232, 234, 236, 238-250, 252, 254-262, 264

Юрия Кондратюка (Расковои): 1-17, 16-52, 19-41, 2-14, 43-49, 51-55, 54, 56

Молодогвардийська: 56

пр. Соборный: 58

пров. Архангела Мыхаила (Архангельськый): 1а, 20а, 1, 19, 1б, 2-12, 20, 21(зем.ділянка), 23(нов.Планетна 5), 26, 28 (нов.Планетна 12), 3, 5, 7-11, 13

пров. Архангела Мыхаила (Архангельськый)/ул. Пылыпа Орлыка: 1

пров. Литний: 6, 7-11, 8, 10-22, 2, 4, 3.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: как подняли цены.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Запорожье: стоимость значительно выросла.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Запорожье: как именно были обновлены цены.