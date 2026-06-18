Дефицит фруктов в Днепропетровской области становится частью более широкого сокращения производства косточковых культур по всей стране.

Дефицит фруктов в Днепропетровской области фиксируется на фоне погодных аномалий и снижения урожайности, что влияет на баланс предложения на украинском рынке, сообщает Politeka.

Аналитические оценки свидетельствуют о существенном сокращении сбора абрикосов и персиков. Для абрикосов потери составляют 40-60%, для персиков - около 30-50% по сравнению с многолетними показателями. Причиной стали весенние похолодания, пришедшиеся на период активного формирования завязи.

Наиболее уязвимыми оказались центральные и южные регионы, где цветение стартует раньше и деревья острее реагируют на температурные колебания. Именно там зафиксировано больше повреждений плодовых насаждений.

В силу таких условий внутренний рынок рискует столкнуться с нехваткой продукции даже при наличии частичных импортных поставок. Общий баланс предложения остается нестабильным, а внешняя логистика не компенсирует потери полностью.

В этом контексте дефицит фруктов в Днепропетровской области становится частью более широкого сокращения производства косточковых культур по всей стране.

Дополнительно рассматриваются поставки из Турции, Греции, Испании и Молдовы, однако их объемы способны частично перекрыть уменьшение внутреннего урожая.

Ценовые прогнозы остаются разными: при умеренном сокращении ожидается рост стоимости на 20–30%, тогда как в случае более глубокого дефицита повышение может достигать 50–80%.

Абрикосы традиционно наиболее чувствительны к весенним заморозкам, поскольку даже кратковременное похолодание во время цветения существенно снижает потенциал формирования плодов.

Длительные холодные периоды лишь усугубляют потери, тогда как короткие могут частично компенсироваться естественным восстановлением завязи.

В целом, ситуация в регионе соответствует общеевропейскому тренду сокращения производства косточковых культур в сезоне 2026 года.

Источник: agronews

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