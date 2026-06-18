Советуем заранее учесть графики отключения света в Днепропетровской области на 18 июня при планировании ежедневных дел.

В Днепропетровской области много часов будут продолжаться графики отключения света на 19 июня, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 19 июня вводятся из-за плановых ремонтных работ. Регулярное техническое обслуживание электросетей является необходимым условием обеспечения надежного электроснабжения жителей области. Особое внимание уделяется проверке состояния оборудования, замене изношенных элементов сети и подготовке инфраструктуры к дальнейшей эксплуатации.

19.06.2026 года с 08:00–19:00 не будет электричества. Обесточение опалит часть села Хащеве. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

Овчаренко: 10, 11, 9, 50, 52

В связи с выполнением ремонтных работ с 08:00 до 18:00 будет полное отключение электроэнергии в таких населенных пунктах: село Трудолюбивка, село Новоолександривка и село Степнове.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО "ДТЭК Днепровские электросети" будет проводить профилактические работы в пределах села Мыколаивка. Поэтому свет выключат с 08:00 до 18:00 часов на улице Чкалова: 42.

В Губыныха 19 июня вводятся плановые графики отключения электроэнергии 08:00–19:00 часов, которые будут действовать в течение длительного времени и охватят отдельные улицы: Центральная, Шевченко.

Дополнительные и плановые отключения запланированы с 09:00 до 18:00 часов в селе Андриивка. В этот период электроэнергия будет отсутствовать только в отдельных домохозяйствах по улице Кооператывна: 60Г.

Источник: Губиниська селищна територіальна громада

Источник: Вербківська сільська територіальна громада

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