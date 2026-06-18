Дефицит молочных продуктов в Кировоградской области фиксируется на фоне роста расходов в животноводческом секторе и уменьшения объема сырья в молочной цепи Украины, сообщает Politeka.

Профильные объединения связывают ситуацию, прежде всего, с подорожанием кормов для крупного рогатого скота. Дополнительное давление формируют затраты на электроэнергию, горючее и транспортные услуги, что в итоге повышает себестоимость продукции на всех этапах производства и переработки.

Фермерские хозяйства уже сообщают о понижении надоев. Это напрямую влияет на количество молока, поступающего на перерабатывающие предприятия, и создает риски локальных перебоев с частью ассортимента во время пикового спроса.

В то же время, эксперты подчеркивают: полного исчезновения товаров с полок не ожидается. Часть производимых объемов традиционно направляется на экспортные направления, из-за чего внутренний рынок получает ограниченный ресурсный баланс.

Дефицит молочных продуктов в Кировоградской области проявляется неравномерно и зависит от логистических маршрутов, структуры розничных сетей и наличия местных производителей в регионе.

Ценовая ситуация пока остается относительно стабильной, однако аналитики допускают постепенное удорожание отдельных категорий в среднесрочной перспективе, если затраты продолжат расти.

Дальнейшая динамика рынка будет определяться соотношением производственных затрат, доступностью кормовой базы и устойчивостью логистических цепей снабжения.

Общая ситуация остается чувствительной к сезонным колебаниям спроса и изменениям в производстве, что может повлиять на ассортимент и доступность продукции в торговых сетях области.

Источник: fakty

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