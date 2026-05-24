Додаткові виплати до пенсії у Вінниці встановлюються багатодітним матерям, які народили та виховали дітей до певного віку, повідомляє Politeka.

Ця державна підтримка регулюється Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Право на додаткові доплати у Вінниці мають жінки, які народили 5 або більше дітей. Головною умовою є виховання кожної дитини щонайменше до 6-річного віку.

Як передає ПФУ, при розрахунку допомоги враховуються також діти, які були усиновлені в установленому законом порядку. Сама додаткова виплата у Вінниці призначається до основного виду пенсії, яку вже отримує жінка.

Це може бути грошова підтримка за віком, по інвалідності, за вислугу років або у зв’язку з втратою годувальника.

Точні суми допомоги безпосередньо залежать від кількості дітей у родині. Для матерів, які виховали п’ятьох дітей, надбавка становить 35 % від прожиткового мінімуму.

За шістьох дітей держава виплачує 36 %, а за сімох матір має право на 37 %. Якщо жінка виховала вісьмох дітей, розмір підвищення складає 38 %, за дев’ятьох нараховують 39 %.

Максимальні надбавки для цієї категорії передбачені для матерів, які народили та виховали десять і більше дітей, і становлять 40 % від встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

Законодавство також чітко визначає умови фінансової підтримки родини у разі смерті отримувачки такої допомоги.

Право на грошове підвищення може бути враховане під час призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника для непрацездатних членів сім’ї.