Прогноз погоды в Днепре на неделю с 18 по 24 июня показывает переход от дождливого старта периода к теплой и более стабильной погоде во второй половине недели.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 18 по 24 июня охватывает период от коротких дождевых эпизодов до преимущественно сухой и теплой погоды с постепенным повышением температуры, сообщает Politeka.

18 июня в городе ожидается плотная облачность и продолжительный дождь. Температура будет колебаться от +15 до +22°C, с ослаблением осадков ближе к вечеру. Атмосферное давление стабильное, ветер слабый. В народных наблюдениях этот день был связан с возможными грозовыми явлениями.

19 июня принесет более стабильные условия. Утро начнется с ясного неба, а в течение суток осадки не прогнозируются. Воздух прогреется до +25°C в дневные часы, влажность снизится. Погодные условия будут способствовать пребыванию на открытом воздухе.

20 июня сохранится тёплый характер погоды. Преимущественно солнечно, однако вечером возможно усиление облачности и кратковременные осадки. Максимальная температура составит около +26°C. В течение дня будет преобладать умеренный ветер.

21 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура поднимается до +25°C, а к вечеру небо частично прояснится. Атмосферные условия останутся относительно стабильными.

22 июня прогнозируется более жаркий день с показателями до +29°C. Преимущественно ясное небо, лишь к вечеру возможно увеличение облачности. Осадки маловероятны, воздух останется сухим в дневные часы.

23 июня станет более неустойчивым. Утром еще возможны прояснения, но днем ​​ожидается пасмурная погода и мелкий дождь, который может продолжаться до вечера. Температура останется высокой – около +29°C.

24 июня вернется более спокойный характер атмосферы. В основном ясно, с короткими периодами облачности днем. Осадков не прогнозируется, максимальное значение температуры будет составлять около +27°C.

В результате Прогноз погоды в Днепре на неделю с 18 по 24 июня показывает переход от дождливого старта периода к теплой и более стабильной погоде во второй половине недели.

Источник: Синоптик

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