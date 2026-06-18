Подорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как постепенный механизм адаптации транспортной системы.

Подорожание проезда в Кировоградской области зафиксировано в Новоукраинке, где исполком согласовал поэтапное обновление тарифов на автобусные перевозки после серии консультаций с перевозчиками и местными жителями, сообщает Politeka.

Решение было принято по итогам обсуждений с участием транспортных компаний, депутатского корпуса и общины. Вместо резкого поднятия стоимости избрали постепенную модель перемен, чтобы снизить нагрузку на пассажиров.

Первый этап стартовал 11 мая – тогда проезд в пределах города установили на уровне 30 гривен. Следующая корректировка запланирована на 1 июня, когда тариф вырастет до 35 гривен. До пересмотра пассажиры платили 25 гривен за поездку.

Перевозчики объясняют обновление расценок ростом затрат на горючее, техническое обслуживание, закупку запчастей и общее содержание автопарка. Отдельно указывается влияние удорожания сервисных работ и логистики.

По оценкам участников рынка, экономически обоснованный уровень мог бы приближаться к 40 гривен, однако власти общины избрали компромиссный сценарий, чтобы избежать резкого скачка цен.

В этом контексте подорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как постепенный механизм адаптации транспортной системы к новым экономическим условиям без внезапных изменений для населения.

В ходе консультаций часть участников высказывала оговорки о темпах повышения, в то время как другие поддержали поэтапный подход как более предсказуемый для ежедневных поездок.

Отдельно подтверждено сохранение льготных условий для участников боевых действий и семей погибших военных с частичной компенсацией из местного бюджета.

Дальнейшая динамика тарифов в обществе будет зависеть от стоимости горючего, энергоносителей и общей экономической ситуации в регионе.

Источник: persha.kr

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