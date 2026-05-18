В Полтаве продолжает работать социально-реабилитационный центр, где оказывается гуманитарная помощь пенсионерам в Полтаве.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве доступна в виде важных услуг, предоставляемых бесплатно, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте благотворительной организации Каритас.

В Полтаве продолжает работать социально-реабилитационный центр для пожилых людей и внутренне перемещенных лиц, где пенсионеры могут бесплатно получить широкий спектр социальных, медицинских и психологических услуг.

Инициативу реализовал благотворительный фонд «Каритас Полтава» при поддержке международных партнеров – Каритас Люксембург и Каритас Австрия.

Центр создан для поддержки жителей Полтавы и ВПЛ в возрасте от 60 лет (пенсионеров), нуждающихся в дополнительной помощи, общении и реабилитации в условиях войны.

В рамках работы пространства пожилым людям оказывают бесплатную гуманитарную помощь в Полтаве в виде медицинских, социальных и оздоровительных услуг. Посетители могут пройти первичное медицинское освидетельствование, в частности проверить артериальное давление, уровень сахара в крови, сатурацию, а также сделать электрокардиограмму и другие базовые обследования.

Отдельное направление работы центра касается физической реабилитации и поддержания здоровья людей пожилого возраста. Для пенсионеров доступны физиотерапевтические процедуры, включая магнитотерапию, УВЧ-терапию, прессотерапию и посещение соляной комнаты. Также проводятся занятия по лечебной гимнастике, направленные на поддержание двигательной активности и профилактику возрастных изменений организма.

Значительное внимание уделяют психологическому состоянию пожилых людей. Для посетителей организуют групповые тренинги и индивидуальные консультации с психологом, помогающие преодолеть стресс, эмоциональное истощение, последствия вынужденного переселения и чувство одиночества.

Помимо медицинских и психологических услуг в пространстве активно развивают творческие и социальные инициативы. Для пенсионеров проводят занятия по арттерапии, глинотерапии, рисованию и художественной росписи. Также работают клубы по интересам – читательские и музыкальные кружки, киноклуб, танцевальные занятия, а также кружки по вязанию, вышиванию и кулинарии. Для всех гостей центра предусмотрены ежедневные горячие обеды.

Социально-реабилитационный центр в Полтаве работает ежедневно с 09.00 до 17.00 по адресу: улица Семена Антонца, 24.

