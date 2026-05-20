Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області фіксують аналітичні дані ринку м’яса за травень 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Сегмент свинини показує помірне зростання вартості. Грудинка наразі коштує в середньому 211,53 грн за кілограм. У торгових мережах діапазон коливається від 199,00 грн у Novus до 229,00 грн у Megamarket, тоді як Auchan та Metro тримаються біля проміжних значень.

У квітні середній рівень становив 206,08 грн. Протягом місяця динаміка була нерівномірною: після стабільного періоду в межах близько 208 грн у травні відбулося поступове закріплення вище 211 грн. Саме такі зміни формують загальний тренд, який описує Подорожання м’ясних продуктів у Полтавській області як один із ключових факторів ринку.

Курятина демонструє більш активні коливання. Філе «Наша Ряба» коштує в середньому 281,50 грн за кілограм. Різниця між мережами суттєва: від 249,00 грн в Auchan до 326,50 грн у Megamarket, тоді як Metro утримує середній рівень 269,00 грн.

У квітні середній показник був нижчим — 267,69 грн. Денні дані показують хвилеподібну траєкторію з підйомами у травні, коли значення перевищували 280 грн і закріпилися на цьому рівні.

Ковбасна група демонструє окрему динаміку. Сирокопчена «Алан Брауншвейська» у фасуванні 375 г зараз коштує 391,14 грн. Рівень зафіксовано лише в одній мережі Metro, що спрощує порівняння з попереднім періодом.

У квітні середня вартість становила 345,52 грн. За місяць відбулося поступове підвищення без різких стрибків, із виходом на новий ціновий рівень у травні.

Загалом м’ясний сегмент регіону демонструє неоднорідну картину: свинина дорожчає поступово, курятина реагує різкіше, а ковбасні вироби рухаються вгору стабільним темпом. Ринок формує нову структуру цін, де коливання стають помітним елементом щоденного споживання.

