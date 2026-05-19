Подорожчання круп у Харківській області фіксують оновлені дані ринку бакалійної продукції станом на травень 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Найбільш показова позиція — гречка. Середній рівень становить 76,10 за кілограм. У торгових мережах розкид суттєвий: 62,90 в Auchan, 75,00 у Metro, 69,99 у Novus та 96,50 у Megamarket. Порівняно з квітнем, коли середній орієнтир тримався біля 69,21, зафіксовано помірний рух угору з хвилеподібною динамікою протягом місяця.

У щоденних спостереженнях видно різкі коливання: підйом до 81,80 у середині травня з подальшим зниженням до 76,10 наприкінці періоду. Саме така поведінка формує загальну картину сегмента, де попит і пропозиція змінюють баланс майже щотижня. У цьому контексті Подорожання круп у Харківській області стає помітним маркером споживчого ринку.

Вермішель довга демонструє більш прямолінійний рух. Поточний орієнтир — 38,60 за кілограм. Єдиний доступний показник у Metro збігається із середнім рівнем. Для порівняння, у квітні значення становило 33,14, що свідчить про різкий перехід на нову цінову планку без тривалих проміжних фаз.

Макарони «пір’я» мають м’якшу динаміку. Середній показник — 34,70 за кілограм. У продажу зафіксовано 34,50 у Metro та 34,89 у Novus. Квітневий рівень становив 31,46, тож підвищення відбулося поступово, із кількома етапами корекції протягом місяця.

Загальна картина бакалійного сегмента демонструє різноспрямований рух: гречка реагує найсильніше, вермішель здійснює різкий перехід на новий рівень, а макаронні вироби зростають плавно. Ринок формує нерівномірну структуру вартості, де кожна категорія рухається власною траєкторією.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: які варіанти зараз доступні.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: як офіційна робота впливає на виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: хто може отримувати по 500 гривень.