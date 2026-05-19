Підвищення тарифів в Харківській області з 1 червня дещо вдарить по кишенях жителів.

Підвищення тарифів в Харківській області з 1 червня торкнеться одразу кількох комунальних послуг у Сахновщинській та Берестинській громадах, передає Politeka.

Інформацію про це надають на сторінці Сахновщинської громади.

Місцева влада вже оприлюднила нові розцінки для населення, установ і підприємств.

У Сахновщині з початку літа зміниться вартість вивезення побутових відходів. Для жителів багатоквартирних будинків, приватного сектору, а також Дар-Надіївського старостинського округу щомісячна оплата становитиме 30 гривень з ПДВ за одну особу.

Оновлені суми затвердили рішенням виконавчого комітету від 8 травня 2026 року. У комунальному підприємстві пояснили коригування необхідністю забезпечення стабільної роботи служби та належного санітарного стану населених пунктів.

Для бюджетних установ, організацій та інших споживачів послуга вивезення сміття автомобілем-сміттєвозом коштуватиме 186,34 гривні за контейнер із ПДВ.

Окремо Підвищення тарифів в Харківській області з 1 червня стосуватиметься водопостачання та каналізації у Берестині й кількох селах громади. Вартість одного кубометра зросте зі 150 до 180 гривень.

Водночас для населення різницю у вартості компенсуватимуть за рахунок місцевого бюджету. Таким чином жителі фактично не сплачуватимуть повну суму нового тарифу.

У громаді закликали мешканців своєчасно оплачувати комунальні послуги, оскільки від цього залежить подальша робота підприємств та утримання інфраструктури.

Надалі тарифи можуть переглядати залежно від економічної ситуації та витрат комунальних підприємств.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області: як знайти свою домівку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: озвучені умови отримання допомоги.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари помітно виросли в ціні.