Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області пов’язане зі зростанням витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зафіксували в Апостолівській громаді Криворізького району, де з змінили вартість вивезення побутових відходів для населення та організацій, передає Politeka.

Нові розцінки затвердили рішенням виконавчого комітету Апостолівської міської ради. Про це повідомили у громаді.

Відтепер для мешканців квартир послуга коштуватиме 42 гривні з людини. Вивезення сміття у форматі відер або пакетів — 38 гривень за обсяг до десяти одиниць.

Для жителів, які користуються контейнерами, сума становитиме 245 гривень. Для підприємств та установ тариф встановили на рівні 253 гривень за контейнер.

Також оновили розцінки на вивезення відходів на полігон. Вартість одного кубічного метра тепер складає 145 гривень.

У місцевій адміністрації пояснюють, що Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області пов’язане зі зростанням витрат на обслуговування техніки та роботу комунальної сфери.

Серед основних причин називають подорожчання дизельного пального, збільшення мінімальної зарплати, а також вищу вартість мастильних матеріалів і запасних частин.

У громаді зазначають, що перегляд розцінок необхідний для стабільної роботи служби та безперебійного надання послуг мешканцям.

Крім того, в Дніпрі також відбулося подорожчання проїзду.

Підвищені розцінки почали діяти в усіх автобусах міських напрямків. Для пасажирів це означає додаткові три гривні до кожної поїздки, незалежно від довжини маршруту.

Основним чинником перегляду тарифів стало подорожчання пального. За даними учасників ринку, у квітні 2026 року витрати на паливні ресурси зросли більш ніж наполовину, що суттєво вплинуло на економіку перевезень.

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