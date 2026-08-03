Дефицит продуктов в Запорожье может оказаться одним из последствий снижения урожайности.

Дефицит продуктов в Запорожье может усилиться в случае сокращения урожая зерновых и масличных культур, ведь аграрии сообщают о нехватке азотных удобрений и росте расходов на их закупку, пишет Politeka.net.

По словам фермеров, весной купить необходимые минеральные удобрения было непросто. В отдельные периоды их почти не было в продаже, а стоимость по сравнению с прошлым годом выросла более чем на 10%.

Агроном Сергей Харченко отмечает, что использование азотных удобрений в Черкасской области сократилось примерно на 20–30%. Поэтому хозяйства рискуют получить более низкую урожайность, поскольку именно азот является одним из ключевых элементов для развития растений.

Специалисты отмечают, что полноценной замены таким удобрениям пока нет. Они обеспечивают формирование зеленой массы и оказывают непосредственное влияние на будущий результат сбора.

Эксперты объясняют, что проблемы возникли из-за уменьшения внутреннего производства, перебоев с энергоснабжением, высоких цен на газ, логистических трудностей и последствий российских атак. Дополнительное давление создают расходы на горючее и возможно повышение транспортных тарифов.

Аналитики предупреждают, что дефицит продуктов в Запорожье может стать одним из последствий понижения урожайности, если аграрии не смогут обеспечить поля необходимым количеством питательных веществ. По предварительным оценкам, урожай зерновых способен сократиться на 15–20%, что также отразится на экспорте и доходах бюджета.

Для улучшения ситуации представители аграрной отрасли предлагают временно отменить пошлину на импорт азотных удобрений, снизить акциз на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники и упростить поставки отдельных видов продукции морским путем. По их мнению такие решения помогут стабилизировать обеспечение хозяйств и поддержать будущий урожай.

Источник: agronews

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