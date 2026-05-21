Дефіцит продуктів у Полтавській області може вплинути й на ціни сезонних фруктів у магазинах та на ринках.

Дефіцит продуктів у Полтавській області стає дедалі помітнішим на тлі прогнозів щодо слабкого врожаю абрикосів та персиків в Україні після весняних заморозків, повідомляє Politeka.

За попередніми оцінками аналітиків аграрного ринку, втрати абрикосів цього сезону можуть становити від 40% до 60% у порівнянні із середніми показниками минулих років. Для персиків прогноз менш критичний, однак теж суттєвий — від 30% до 50%.

Експерт асоціації «Ягідництво України» Денис Миронов пояснив, що головною причиною стали лютневі та квітневі похолодання. Найбільше постраждали центральні й південні території, де дерева почали цвісти раніше за інші регіони.

Фахівець зазначає, що аномально низька температура особливо небезпечна для кісточкових культур. Абрикоси виявилися найуразливішими, адже навіть короткий мороз у фазі цвітіння здатен пошкодити квіткові бруньки та знищити майбутній урожай.

Окремою проблемою стала відсутність повноцінного запилення. Через холод бджоли майже не вилітали, тому частина вцілілих квітів залишилась без запилення.

На цьому тлі дефіцит продуктів у Полтавській області може вплинути й на ціни сезонних фруктів у магазинах та на ринках. Аналітики прогнозують подорожчання абрикосів і персиків щонайменше на 20–30%. У разі значних втрат вартість здатна зрости навіть до 80%.

Україна частково компенсуватиме нестачу імпортом. Основними постачальниками залишаються Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова. Водночас експерти наголошують, що закордонна продукція не зможе повністю перекрити попит внутрішнього ринку.

Миронов також звернув увагу, що короткочасні заморозки ще залишають шанс урятувати частину врожаю. За таких умов фермери можуть застосовувати задимлення садів, дрібнодисперсне зрошення або перемішування повітря. Якщо ж холод утримується кілька днів поспіль, навіть ці методи не дають результату.

Учасники аграрного сектору очікують, що остаточна ситуація з урожаєм стане зрозумілішою вже на початку літа після завершення формування плодів.

Джерело

