Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве официально запустило новый этап изменений в сфере ЖКХ после утверждения обновленной стоимости вывоза мусора для населения, учреждений и предпринимателей, сообщает Politeka.

Решение принял исполнительный комитет горсовета. Причиной корректировки назвали рост расходов коммунального сектора. Среди основных факторов — более дорогое горючее, ремонт спецтехники, закупка деталей, логистика и техническое обслуживание автопарка.

Коммунальное предприятие КАТП-1628 уже обнародовало новые расчеты. Для горожан услуга по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов теперь стоит 83,4 гривны вместо предыдущих 47,18 грн.

Для бюджетных организаций коррекция составила около 68%. Другие юридические лица будут платить примерно на 42% больше по сравнению с предыдущими показателями.

Отдельно изменили цены на крупногабаритный мусор. Теперь такая услуга обойдется в 218,5 грн, хотя раньше сумма составляла 106,86 грн. Захоронение отходов также стало дороже - 22,48 грн против бывших 11,86 грн.

В городской администрации объяснили, что часть жителей многоквартирных домов не увидит новые цифры сразу, ведь платежи часто входят в общую квартплату через управляющие компании или жилищные организации.

На этом фоне Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве активно обсуждается среди населения, поскольку обновленные начисления могут повлиять на ежемесячные расходы многих семей.

Чиновники отмечают, что нынешние расценки будут действовать только для областного центра. Для других населенных пунктов общины планируют отдельные конкурсы по определению исполнителей в сфере обращения с отходами.

Аналитики коммунальной отрасли отмечают, что дальнейшая ситуация будет зависеть от стоимости горючего, состояния техники и экономических условий работы предприятий ЖКХ в ближайшие месяцы.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какая проблема встала перед украинцами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: что известно о доплате в 1500 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.