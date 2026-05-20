Новая система оплаты проезда в Сумах официально стартовала в тестовом режиме на автобусном маршруте №52, где пассажирам предложили новый формат расчета через QR-коды, сообщает Politeka.

Пилотный проект охватывает частный транспорт одного направления. В салонах автобусов уже разместили специальные QR-метки, благодаря которым оплату можно произвести с помощью смартфона без использования дополнительных валидаторов или терминалов.

Механизм работает достаточно просто. Человек сканирует код камеры телефона, после чего автоматически переходит в приложение «СмартСити» и подтверждает платеж. Разработчики сервиса уверяют, что комиссия за сделки не взимается.

Помимо функции расчета за поездку платформа объединяет и другие городские сервисы. Пользователям доступны интерактивная карта укрытий, контакты служб общества и сообщения о воздушных тревогах.

В то же время, во время тестирования уже выявили определенные трудности. Часть жителей без современных телефонов пока не может воспользоваться новшеством, поскольку банковские терминалы в автобусах еще не установили.

Представители транспортной сферы отмечают, что сейчас система проходит проверку в реальных условиях работы. После анализа стабильности, скорости и удобства будут приниматься решения по распространению сервиса по другим направлениям.

В городской администрации подчеркивают, что новая система оплаты проезда в Сумах является частью более широкого процесса цифровой модернизации общественного транспорта и городских сервисов.

Также известно, что подобные QR-решения постепенно внедряются и в других регионах страны. В частности, аналогичные технологии уже тестируются на отдельных маршрутах в центральных областях Украины.

Первые итоги пилотного запуска планируют обнародовать в ближайшие недели после завершения анализа работы сервиса и отзывов пассажиров.

