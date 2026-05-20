Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области и государственные выплаты на проживание в 2026 году подверглись некоторым важным корректировкам, сообщает Politeka.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины решило продлить срок подачи документов для получения денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области.

Теперь у переселенцев есть возможность оформить заявления на выплаты до 1 июня 2026 года. В целом, государственная программа поддержки на проживание будет действовать до февраля 2026 года.

Денежные средства выделяются ежемесячно одному из членов семьи, который является уполномоченным лицом. Следует помнить, что такая денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области от правительства является временной кризисной мерой для граждан.

В настоящее время средства могут получать только наиболее уязвимые категории переселенцев. В этот список входят лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп, а также семьи, в составе которых есть только нетрудоспособные граждане.

Также государственные выплаты назначаются семьям с детьми младше 18 лет, а если дети учатся, то этот возраст продлевается до 23 лет.

Официально установленные суммы ежемесячных выплат распределяются в зависимости от категории получателя. Взрослый трудоспособный человек может рассчитывать на сумму 2000 грн. в месяц.

В то же время для внутренне перемещенных лиц с инвалидностью предусмотрена ежемесячная выплата в размере 3000 грн. на человека.

Начисление выплат для детей также производится в размере 3000 грн, причем эти средства предоставляются независимо от уровня доходов родителей.

Важное обновление касается и продолжительности предоставления государственной поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан. Максимальное количество шестимесячных периодов выплат чиновники увеличили с четырех до пяти.

