На фоне погодных аномалий и потерь в садоводстве фиксируется Дефицит продуктов в Харьковской области, возникающий из-за весенних заморозков и сокращения части урожаев в разных регионах Украины, сообщает Politeka.

Аномальное похолодание существенно отразилось на косточковых культурах. Наибольшие потери отмечены среди абрикосов, персиков и части вишни. Дополнительно пострадали виноградники, которые из-за раннего пробуждения после теплой зимы оказались уязвимыми к морозам.

По словам аграрного эксперта Стрижака, ситуация с отдельными ягодами остается неопределенной. Малина и ежевика пока не дали окончательной картины, поскольку развитие кустов продолжается, поэтому оценивать масштабы потерь рано.

Клубничный сегмент получил ощутимый удар. В центральных областях страны вымерзли первые цветки ранних сортов, что повлияло на потенциальный объем сбора. Часть рынка, по прогнозам, может компенсировать южное и западное направление поставки, однако объемы будут ниже.

Ситуация коснулась и полевых культур. Озимая пшеница иностранной селекции оказалась более чувствительна к холоду, тогда как адаптированные украинские сорта выдержали низкие температуры значительно лучше.

Кукуруза и подсолнечник пострадали в меньшей степени. В то же время рапс продемонстрировал относительную устойчивость к весеннему похолоданию, что частично стабилизировало агроситуацию.

Отдельно специалист описывает проблемы тепличного выращивания: из-за промерзания почвы всходы задерживались до двух недель вместо нескольких стандартных дней. Это связано с тем, что температура воздуха не соответствовала прогреву корневого слоя.

В Кировоградской области фермеры потеряли часть экспериментальных посадок арбузов. Мороз до -6°C уничтожил ранние посевы, даже несмотря на использование укрытий и дополнительного обогрева.

В этом контексте дефицит продуктов в Харьковской области отражает более широкий продовольственный дисбаланс, который формируется из-за погодных рисков и неравномерности потерь по регионам.

Несмотря на повреждения урожаев, эксперты не ожидают критического дефицита на рынке. Основным компенсатором станет импорт, частично перекроющий недостаток в отдельных сегментах.

Также аналитики отмечают, что резких ценовых скачков в пределах 30–80% не прогнозируется. Стоимость, по их словам, формируется постепенно и зависит прежде всего от спроса и платежеспособности покупателей.

Специалисты советуют аграриям диверсифицировать посевы и использовать несколько сортов культур, чтобы снизить риски повторных потерь из-за нестабильных погодных условий.

