Ограничения движения транспорта в Полтаве касаются ряда важных направлений общественного транспорта, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном Фейсбуке-странице жилищно-коммунального хозяйства Полтавы, ограничения движения внесут определенные коррективы в курсирование общественного транспорта.

В первую очередь, изменения в организации дорожного движения связаны с необходимостью обновления инфраструктуры. Коммунальные службы проводят комплексные мероприятия по дорогам.

Это влияет на ежедневные поездки многих пассажиров, пользующихся услугами перевозчиков.

Для обеспечения надлежащего выполнения работ специалисты частично перекрывают проезжую часть. Коммунальщики отмечают, что такие шаги необходимы для качественного восстановления автодорог.

Потому водителям частной техники и пассажирам коммунального транспорта советуют учитывать обновленные условия передвижения по городу.

Плановые работы начались на улице Леонида Каденюка в областном центре, а также на улице Героев Чернобыля, расположенной в селе Россошенцы.

В связи с этим ограничения движения транспорта в Полтаве действуют в четко определенный временной промежуток. Специальный режим для автотранспорта был введен на период с 20 по 23 мая.

В указанный период троллейбусы курсируют только до остановки «Стеклозавод». Полностью восстановить привычный график и вернуть электротранспорт в стандартные маршруты планируется уже с 24 мая.

При этом автобусные маршруты №23, №27, №28 и №29 работают в обычном режиме и курсируют до конечных остановок.

Однако пассажирам автобусов следует готовиться к тому, что на участке между селом Розсошенцы и остановкой «Стеклозавод» возможны незначительные задержки из-за проведения ремонтных работ.

