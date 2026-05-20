Ограничения движения транспорта в Ивано-Франковской области будут введены в нескольких селах Отинийской и Пядицкой общин из-за ремонтных работ на железнодорожном участке Хриплин — Коломыя, передает Politeka.

Временные перекрытия будут действовать 19, 20 и 21 мая в ряде переездов, где будут проводить неотложные ремонтные работы. Об изменениях сообщили представители общин со ссылкой на информацию от Укрзализныци.

Согласно обнародованным данным , 19 мая движение ограничат в селе Лесной Хлебичин на улице Независимости. В тот же день перекроют переезд в селе Годы-Добровидка Пядицкого общества.

20 мая работы пройдут в Венгриях на улице Шевченко, а также в Голоскове на улице Леси Украинки. На следующий день перекрытия запланированы в Отинии на улице Шевченко и Вороне на улице Колиевой.

По информации местных властей, ограничения движения транспорта в Ивано-Франковской области на указанных участках будут действовать во временном промежутке с 08:00 до 17:00.

Жителей общин и водителей призывают учитывать временные изменения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты для объезда.

На местах проведения работ могут установить временные дорожные знаки и упреждающие ограждения для безопасности участников движения.

Кроме того, в Винницкой области сообщали о новом графике движения поездов.

Изменения касаются нескольких рейсов: поезд №6346 теперь следует по схеме Хмельницкий – Жмеринка вместо предыдущего направления Гречаны – Жмеринка. В обратном направлении №6345 выполняет рейс Жмеринка – Хмельницкий вместо Жмеринка – Гречаны. При этом расписание отправлений и прибытий не корректировалось.

