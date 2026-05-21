Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується одразу в кількох сегментах споживчого кошика, де за останній місяць зросли ціни на м’ясо та молочну продукцію, свідчать оновлені ринкові дані, повідомляє Politeka.

Найбільш відчутний стрибок демонструє буженина «Ятрань». Середня вартість становить 754,38 грн за кілограм, тоді як у квітні показник був суттєво нижчим. У торгових мережах ціни варіюються: від 699 грн у Megamarket до понад 804 грн у Metro, що створює значний розрив між пропозиціями.

Схожа тенденція спостерігається і в сегменті курятини. Філе «Наша Ряба» нині коштує в середньому 281,50 грн за кілограм. У квітні середній рівень був нижчим, що підтверджує поступове зростання витрат у м’ясній групі. Роздрібні значення коливаються від 249 грн до понад 326 грн залежно від мережі.

Свинина грудинка додає менш різко, але стабільно. Середня ціна становить 209,97 грн за кілограм проти 206,08 грн місяцем раніше. Різниця між магазинами незначна, проте загальний тренд залишається висхідним.

У молочному сегменті ситуація також змінилася. Кисломолочний сир «Простонаше» 9% коштує в середньому 104,30 грн за 300 грамів. У квітні середній рівень був близько 99,96 грн, що свідчить про поступове подорожчання. Аналогічно сметана «Простонаше» 20% піднялася до 71,00 грн, тоді як раніше коштувала значно менше.

Окремо варто відзначити коливання в межах торгових мереж. Для сметани різниця між мінімальними та максимальними пропозиціями сягає понад 10 грн, що вказує на нерівномірність цінової політики ритейлу.

У підсумку подорожчання продуктів у Дніпропетровській області охоплює як м’ясні, так і молочні товари, формуючи поступове зростання витрат для споживачів у регіоні.

Експерти пов’язують таку динаміку з коливанням собівартості виробництва, логістики та сезонними факторами, які продовжують впливати на ринок харчових продуктів.

