Доплаты для пенсионеров в Одесской области остаются частью государственной поддержки для граждан постарше, ведь после достижения определенного возрастного рубежа люди автоматически получают дополнительные ежемесячные надбавки, сообщает Politeka.

Начисление производится без отдельных обращений в Пенсионный фонд.

Первый уровень пособия начинает действовать после 70 лет. В этом случае ежемесячная выплата составляет 300 гривен. Для граждан в возрасте от 75 до 79 лет предусмотрено 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.

В Пенсионном фонде объясняют , что система самостоятельно добавляет средства со дня рождения человека. Подавать заявление или дополнительные документы не требуется.

Если соответствующая дата приходится на начало месяца, сумму определяют пропорционально количеству дней. Поэтому в первый месяц после достижения нового возрастного уровня выплата может быть меньше.

Также действует ограничение по основному размеру пенсии. Если показатель превышает установленный предел, прибавку не назначают. Кроме того, новое начисление не суммируется с предыдущим, а заменяет его большей суммой.

Такой подход позволяет частично компенсировать ежедневные расходы по завершении трудовой деятельности.

Специалисты отмечают, что индексацию таких выплат пока не производили, поэтому действующие суммы остаются неизменными. В то же время, для отдельных категорий населения могут действовать другие государственные программы поддержки.

Эксперты предполагают, что дальнейшие изменения в системе начислений будут зависеть от финансовых возможностей бюджета и решений в сфере социальной политики.

