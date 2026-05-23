Доплати для пенсіонерів у Одеській області залишаються частиною державної підтримки для громадян старшого віку, адже після досягнення визначеного вікового рубежу люди автоматично отримують додаткові щомісячні надбавки, повідомляє Politeka.

Нарахування проводять без окремих звернень до Пенсійного фонду.

Перший рівень допомоги починає діяти після 70 років. У такому випадку щомісячна виплата становить 300 гривень. Для громадян віком від 75 до 79 років передбачено 456 гривень, а після 80 років — 570.

У Пенсійному фонді пояснюють, що система самостійно додає кошти з дня народження людини. Подавати заяву або додаткові документи не потрібно.

Якщо відповідна дата припадає не на початок місяця, суму визначають пропорційно кількості днів. Через це у перший місяць після досягнення нового вікового рівня виплата може бути меншою.

Також діє обмеження щодо основного розміру пенсії. Якщо показник перевищує встановлену межу, надбавку не призначають. Крім того, нове нарахування не підсумовується з попереднім, а замінює його більшою сумою.

Такий підхід дозволяє частково компенсувати щоденні витрати після завершення трудової діяльності.

Фахівці зазначають, що індексацію таких виплат поки не проводили, тому чинні суми залишаються незмінними. Водночас для окремих категорій населення можуть діяти інші державні програми підтримки.

Експерти припускають, що подальші зміни у системі нарахувань залежатимуть від фінансових можливостей бюджету та рішень у сфері соціальної політики.

