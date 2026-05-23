Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжают предоставлять местные жители и волонтеры, которые помогают переселенцам найти временное убежище после эвакуации с опасных территорий, сообщает Politeka.

Актуальные предложения регулярно появляются на платформе «Допомагай». Владельцы квартир предлагают квартиры, частные дома или отдельные комнаты для проживания без арендной платы.

В Пятихатках переселенцам готовы предоставить дом с печным отоплением и электричеством. Санузел расположен во дворе. Хозяева просят поддерживать порядок и по возможности помогать в быту.

В Днепре доступна отдельная комната для женщины с ребенком. Будущих жителей просят соблюдать правила совместного проживания и уважать личное пространство владельцев дома.

Еще один вариант предлагается в Павлоградском районе. Там готовы приютить женщину постарше в частном доме в сельской местности. Среди условий – посильная помощь по хозяйству и взаимная поддержка по ежедневным делам.

Волонтерские организации призывают граждан приобщаться к помощи людям, которые из-за боевых действий были вынуждены покинуть собственные дома.

В то же время Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области в значительной степени обеспечивается благодаря инициативам неравнодушных жителей и координации волонтерских сервисов.

Перед переездом переселенцам советуют уточнять бытовые условия, возможные коммунальные расходы и актуальность объявления, поскольку доступные места могут быстро меняться.

Источник: Допомагай

