Дефицит продуктов в Винницкой области усилился на фоне резкого роста цен на прошлогоднюю белокочанную капусту, которая за последнюю неделю подорожала примерно на 75% и реализуется в пределах 8–15 грн за килограмм, сообщает Politeka.

По данным аналитиков EastFruit, основной причиной изменения ценовой динамики стало быстрое истощение запасов у производителей. Большинство хозяйств уже завершило сезон продаж, поэтому рынок постепенно переходит на остаточные объемы продукции урожая 2025 года.

В таких условиях Дефицит продуктов в Винницкой области проявляется, прежде всего, из-за ограниченного предложения овощей, тогда как спрос со стороны торговых сетей и конечных потребителей остается относительно стабильным. Это создает дополнительное давление на формирование отпускных цен.

Фермеры объясняют, что нынешние партии капусты поступают преимущественно из остатков хранения, а новых объемов на рынке практически нет. Поэтому продавцы имеют возможность постепенно корректировать ценники в сторону повышения.

В то же время эксперты отмечают, что даже после последнего скачка белокочанная капуста остается значительно дешевле, чем в этот же период прошлого года — примерно на 77%. Это связывают с разными стартовыми условиями сезона и общей конъюнктурой агрорынка.

Специалисты не исключают, что тенденция к росту может сохраняться и дальше. Ключевым фактором будет оставаться скорость сокращения остатков продукции и отсутствие нового предложения для поступления свежего урожая.

Кроме того, жителям также следует знать, что в Виннице можно получить продукты бесплатно.

Источник: mind

