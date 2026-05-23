Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области объясняют общим увеличением расходов в сфере сбора и утилизации мусора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области зафиксировано в Жмеринском сообществе, где с 1 июня вводят обновленные расценки на вывоз бытовых отходов для ЧП «БРАВИС» согласно решению исполнительного комитета, передает Politeka.

В документе указано, что коррекция стоимости связана со значительным ростом операционных расходов предприятия, непосредственно повлиявших на формирование новых экономических расчетов услуги.

Среди основных факторов – повышение стоимости горючего на 38,2%, увеличение земельного налога на 17,7% и рост арендной платы за участки государственной собственности на 21,5%. Отдельно зафиксировано удорожание аренды специализированного транспорта на 50% и повышение экологического налога на 13,6%.

Дополнительно на структуру затрат повлиял рост минимальной заработной платы на 8,1%, а также изменения в графике предоставления услуг, что скорректировало общую модель расчетов.

Обновленные тарифы подразумевают дифференциацию для потребителей. Для частного сектора установлен уровень 56,94 грн с одного человека в месяц, тогда как для многоквартирных домов – 55,82 грн.

В обществе подчеркивают, что изменения охватывают всех пользователей услуги по обращению с отходами и начнут действовать с начала лета после официального вступления решения в силу.

На этом фоне повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области объясняют общим увеличением расходов в сфере сбора и утилизации мусора, что заставляет предприятие пересматривать финансовые расчеты.

Местные власти добавляют, что дальнейшая тарифная политика будет зависеть от изменения экономических условий и стоимости ресурсов в отрасли.

Источник: zhgazeta

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: где можно получить убежище на долгое время.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: выплаты вырастут у части украинцев, кому начислят надбавки.