Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области и другие виды гуманитарной помощи оперативно доставляют пострадавшим гражданам после вражеских атак, сообщает Politeka.

Потребность в такой поддержке возникает из-за массированных обстрелов в Чернигове и области. Взрывы часто повреждают дома местных жителей, поэтому они оказываются в сложных жизненных обстоятельствах.

Черниговская областная организация Украинского Красного Креста оперативно вовлекается в ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и оказывает помощь пострадавшим жителям.

Об этом благотворители рассказывают на официальном Фейсбуке-странице Черниговской областной организации Общества Красного Креста Украины.

Сотрудники организации подчеркнули, что раздачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров время от времени проходят в регионе на постоянной основе для поддержки людей в сложных обстоятельствах.

Это могут быть как выдачи для определенных категорий людей вне обстрелов, так и поддержка в чрезвычайных ситуациях.

Волонтеры также уточнили, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области в случае обстрелов привозят непосредственно в места ликвидации последствий ударов.

Вместе с продовольственной поддержкой для граждан выдают строительные материалы и вещи первой необходимости. Люди получают OSB плиты и шиферы для быстрого закрытия поврежденных окон и крыш.

Также пострадавшим раздают фонари и тарпаулины для защиты от непогоды. Кроме этого, волонтеры предоставляют для горожан спальные наборы и специальные наборы на случай чрезвычайных ситуаций.

Источник: Черниговская областная организация Украинского Красного Креста

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Черниговской области: как переписали ценники в магазинах.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где ежемесячно можно иметь от 21 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Доплаты пенсионерам в Черниговской области: кто может претендовать на эту поддержку.