Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області значною мірою забезпечується саме завдяки ініціативам небайдужих мешканців.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області продовжують надавати місцеві жителі та волонтери, які допомагають переселенцям знайти тимчасовий прихисток після евакуації з небезпечних територій, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції регулярно з’являються на платформі «Допомагай». Власники помешкань пропонують квартири, приватні будинки або окремі кімнати для проживання без орендної плати.

У П’ятихатках переселенцям готові надати будинок із пічним опаленням та електрикою. Санвузол розташований на подвір’ї. Господарі просять підтримувати порядок і за можливості допомагати у побуті.

У Дніпрі доступна окрема кімната для жінки з дитиною. Майбутніх мешканців просять дотримуватися правил спільного проживання та поважати особистий простір власників оселі.

Ще один варіант пропонують у Павлоградському районі. Там готові прихистити жінку старшого віку у приватному будинку в сільській місцевості. Серед умов — посильна допомога по господарству та взаємна підтримка у щоденних справах.

Волонтерські організації закликають громадян долучатися до допомоги людям, які через бойові дії були змушені залишити власні домівки.

Перед переїздом переселенцям радять уточнювати побутові умови, можливі комунальні витрати та актуальність оголошення, оскільки доступні місця можуть швидко змінюватися.

Джерело: Допомагай

