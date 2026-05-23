Подорожание продуктов в Черниговской области больше всего проявляется в премиальной колбасной группе.

Подорожание продуктов в Черниговской области фиксируется в нескольких категориях продовольствия, где в течение последнего месяца изменения затронули как мясную продукцию, так и базовые бакалейные товары, сообщает Politeka.

Наиболее существенное движение вверх наблюдается в сегменте сырокопченой колбасы. Колбаса «Алан» Брауншвейская сейчас стоит 1242 грн за килограмм, в то время как месяц назад средний уровень составил 1171,99 грн. В торговой сети цена полностью закрепилась на новом уровне без понижений.

В ежедневной динамике виден резкий переход: в конце апреля продукт держался на отметке 1172 грн., однако уже с начала мая зафиксирован подъем до 1242 грн., после чего показатель остался стабильным.

В бакалейном сегменте гречка демонстрирует значительно более умеренное изменение. Средняя цена составляет 76,10 грн за килограмм, в то время как в апреле она была 69,21 грн. В разных магазинах стоимость колеблется от 62,90 до 96,50 грн. в зависимости от сети.

В течение месяца наблюдались колебания: от уровня 75 грн до пикового значения свыше 81 грн в середине мая, после чего возвратился к текущим показателям около 76 грн.

В категории колбасных изделий "Алан" охотничьи полукопченые колбаски стоят в среднем 758,24 грн за килограмм. По сравнению с апрелем, когда средний уровень составил 739,88 грн., зафиксирован рост более 43 грн.

За период цена менялась неравномерно: от 715 грн до почти 800 грн с последующими колебаниями и стабилизацией около текущего уровня.

Аналитика рынка свидетельствует об общем постепенном росте стоимости пищевых товаров с разной интенсивностью в зависимости от категории.

Источник: Минфин

