Дефицит продуктов в Днепропетровской области может повлиять на стоимость фруктов в ближайшее время.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области усугубляется из-за сокращения предложения качественных яблок на внутреннем рынке, пишет Politeka.net.

Эксперты предупреждают, что в ближайшее время стоимость фруктов может возрасти.

Об этом сообщил директор аграрного союза по Черновицкой области Виталий Нигалатий в комментарии AgroTimes. По его словам, сейчас ощущается нехватка товарного яблока, пригодного для продолжительного хранения и реализации.

Одной из главных причин стала задержка сбора урожая. Значительная часть плодов попала в специализированные хранилища уже перезрелой, что негативно повлияло на их лежкость и качество. В итоге таковая продукция быстрее теряет свои потребительские характеристики.

Дополнительным фактором явилась технологическая политика производителей. Часть хозяйств не применила препараты для замедления созревания, помогающих продлить срок хранения без потери качества. Это привело к сокращению объемов продукции, пригодной для продажи.

По оценкам специалистов, предложение уменьшается быстрее, чем ожидалось, в то время как спрос остается стабильным. Такая ситуация формирует предпосылки для дальнейшего повышения цен на рынке.

Кроме того, в Днепропетровской области сообщалось о подорожании продуктов.

Среди молочных товаров лидером по цене сыр твердый Звени Гора голландский 45% (1 кг), средняя стоимость которого составляет 581,10 грн. У Auchan его можно купить за 539 грн, у Metro - 566,80 грн, а самое дорогое предложение зафиксировано в Megamarket - 637,50 грн.

