Новый график движения транспорта во Львове вводится после проведения официального конкурса по определению перевозчиков для автобусных лотов, сообщает Politeka.

Конкурс прошел в понедельник, 19 мая. На два из шести предложенных лотов направился только один участник, которым стала компания «Эпитранс».

Этот перевозчик будет обслуживать новый автобусный маршрут №67, который соединит Брюховичи и улицу Шпитальную, а также продолжит работу на маршруте №80 сообщением Дубляны к площади Разные.

Об этом проинформировали на официальном сайте Львовского городского совета . Официальный запуск автобуса №67 намечен на июнь.

Новый график движения транспорта во Львове предусматривает, что дополнительный рейс будет проходить через Брюховицкую улицу, где раньше городские автобусы вообще не курсировали.

транспорт, маршрутка, автобус

Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило отметил, что этот микрорайон является густонаселенным и пассажиры давно нуждались в качественном и регулярном сообщении с центральной частью города.

На этой линии будут работать современные низкопольные автобусы среднего класса, причем в будние дни пассажиры будут перевозить четыре единицы транспорта, а в выходные будут выезжать две машины.

Схема движения автобуса №67 будет проходить от поселка Брюховичи через улицы Независимости Украины, Брюховицкую, Т. Шевченко, Защитников Украины и Городоцкую до улицы Шпитальной.

В обратном направлении транспорт будет ехать через улицы Д. Данилишина, Городоцкую, Т. Шевченко и Брюховицкую обратно в поселок Брюховичи.

Новый график движения транспорта во Львове позволит улучшить мобильность жителей этого пригорода.

