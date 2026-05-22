Новый график движения транспорта во Львове вводится после проведения официального конкурса по определению перевозчиков для автобусных лотов, сообщает Politeka.

Конкурс прошел в понедельник, 19 мая. На два из шести предложенных лотов направился только один участник, которым стала компания «Эпитранс».

Этот перевозчик будет обслуживать новый автобусный маршрут №67, который соединит Брюховичи и улицу Шпитальную, а также продолжит работу на маршруте №80 сообщением Дубляны к площади Разные.

Об этом проинформировали на официальном сайте Львовского городского совета . Официальный запуск автобуса №67 намечен на июнь.

Новый график движения транспорта во Львове предусматривает, что дополнительный рейс будет проходить через Брюховицкую улицу, где раньше городские автобусы вообще не курсировали.

Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило отметил, что этот микрорайон является густонаселенным и пассажиры давно нуждались в качественном и регулярном сообщении с центральной частью города.

На этой линии будут работать современные низкопольные автобусы среднего класса, причем в будние дни пассажиры будут перевозить четыре единицы транспорта, а в выходные будут выезжать две машины.

Схема движения автобуса №67 будет проходить от поселка Брюховичи через улицы Независимости Украины, Брюховицкую, Т. Шевченко, Защитников Украины и Городоцкую до улицы Шпитальной.

В обратном направлении транспорт будет ехать через улицы Д. Данилишина, Городоцкую, Т. Шевченко и Брюховицкую обратно в поселок Брюховичи.

Новый график движения транспорта во Львове позволит улучшить мобильность жителей этого пригорода.

