Графики отключения света вводятся из-за введения важных работ энергетиков в Кировоградской области на 23 мая, сообщает Politeka.net.

По словам энергетиков, основная цель таких действий состоит в обеспечении более стабильного и безопасного электроснабжения потребителей в будущем. Обновление оборудования и профилактические работы позволяют уменьшить вероятность аварийных ситуаций, которые могут возникать из-за износа сетей или пиковой нагрузки.

Как предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго»,графики отключения света в Кировоградской области на 23 мая будут продолжаться в населенном пункте Вытязивка. Они будут действовать с 9 до 17 часов из-за планового ремонта. Электричество исчезнет по адресам:

Ивана Индика: 2, 2А, 4, 6, 9–16, 18–20, 22, 24, 27–30, 32–33, 37–38, 40, 42, 47–50, 56–59, 61–63, 65, 67, 69, 73, 75, 89, 91, 93

Калынова: 1, 3–4, 6–8, 11–12, 14–15, 18–21, 23, 25–31, 33–37, 39–43, 45, 49, 53, 55, 57, 59, 65, 69, 73, 83

Осадчого: 1, 3, 5–11, 13–14, 17–19, 24–25, 27, 31

С 09:00 – 17:00 часов в селе Чаривне не будет электричества, однако обесточат только те дома, которые расположены на улицах:

Молодижна: 1–24, 26, 28

Пиньковського: 1–3, 5–17, 19–24, 26–42, 44

Шкильна: 1–25, 27, 29

В Новомыргороди с 09:00 – 17:00 часа будут продолжаться дополнительные ограничения. Электричество исчезнет в домах, находящихся по следующим адресам:

Элеваторна: 3–4, 6–8, 10

Еврейська: 3–5, 11, 12/13, 13, 14/12, 15–16, 18А, 20, 22

Зализнычна: 49А/1, 51, 53

Златопильська: 1–3, 5–6, 8, 10, 12, 14–23, 25, 29, 31, 35

Златопильськый пров.: 3, 11, 13

Лятошынського пров.: 3–11

Мыколы Зерова: 63/4, 65/3, 67, 69, 71/7, 73, 75, 77, 79, 81/4, 82, 84, 86, 88/10, 90/9, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106/6

Мыхайла Грушевського: 48/45, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68А, 70/1, 72, 74, 76, 78, 80/2, 82/1, 84, 86, 88, 90, 92/2.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Кировоградской области: цена была заметно изменена.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто получит более 1000 гривен.

Как сообщала Politeka, Ценники снова переписали: подорожание молочных продуктов в Кировоградской области.