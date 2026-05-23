Подорожание проезда в Луцке официально введено после решения исполнительного комитета городского совета, пересмотревшего действующие тарифы на городские автобусные перевозки, сообщает Politeka.

Как сообщили в управлении информационной работы, заседание исполкома прошло 13 мая. В ходе обсуждения рассматривалось финансовое состояние транспортной отрасли и факторы, влияющие на стабильность движения маршрутов.

В городском совете отмечают, что предыдущий тариф в 18 грн действовал длительное время и уже не соответствовал современным расходам перевозчиков. За этот период существенно выросла себестоимость обслуживания автопарков.

Среди ключевых причин пересмотра — резкое повышение стоимости энергоресурсов и горюче-смазочных материалов. В частности, цена дизельного горючего увеличилась с ориентировочных 50 до 83 грн за литр, что подняло расходы перевозчиков более чем на 60%.

Дополнительно следует упомянуть о том, что подорожали также шины, аккумуляторы, масла и другие комплектующие, необходимые для регулярного технического обслуживания транспорта. Также выросли расходы на страхование, аренду стоянок и обязательные медицинские осмотры водителей.

Подорожание проезда в Луцке задело все городские автобусные маршруты, работающие в обычном режиме движения. Новые тарифы вступили в силу с 14 мая.

Теперь стоимость поездки для взрослых пассажиров составляет 24 гривны, тогда как для учащихся учреждений общего среднего образования действует сниженный тариф — 12 гривен.

Также следует отметить, что дальнейшие изменения тарифов будут зависеть от динамики затрат и состояния экономики отрасли.

