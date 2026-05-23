Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве и других украинских городах продолжают выдавать в виде продовольственных наборов, сообщает Politeka.

В 2026 году украинцев в Полтаве и дальше могут рассчитывать на гуманитарную поддержку в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров.

Несмотря на определенные изменения в форматах помощи, благотворительные фонды, международные организации и отдельные общины продолжают обеспечивать людей продовольствием или предлагают альтернативные варианты социальной защиты.

В частности, организация «Каритас Полтава» предоставляет наборы с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров. Важным условием есть то, что переселенцы проживают в общине от 90 дней.

Поэтому данная поддержка направлена ​​на первоочередную адаптацию людей, только что переехавших на новое место жительства.

Параллельно идет и масштабная международная поддержка граждан. Организация Объединенных Наций заложила на гуманитарные программы для Украины 2,3 млрд долларов в 2026 году.

Часть этих средств направляется на помощь для внутренне перемещенных лиц.

Общество Красного Креста продолжает оказывать поддержку через свои региональные отделения, выдавая людям продовольственные наборы или специальные сертификаты.

Чтобы узнать актуальные возможности получения гуманитарных пакетов, переселенцам советуют активно пользоваться государственными и волонтерскими ресурсами.

Для этого можно использовать платформу Помощь, мобильное приложение «Де Помощь», непосредственно обращаться в местные ТЦСП или внимательно следить за официальными Telegram-каналами благотворительных фондов и конкретных общин.